"المصرية البريطانية" تستضيف سفير لندن بالقاهرة 14 نوفمبر الجارى

كتب عبد الحليم سالم

تستضيف جمعية الأعمال المصرية البريطانية «بيبا»برئاسة المهندس خالد نصير ،يوم الأربعاء 14 نوفمبرالجارى ، السفير البريطانى فى مصر جيفرى آدامز، بحضور أعضاء الجميعة ولفيف من رجال الأعمال فى ندوة خاصة .

من المنتظرأن تشهد الندوة كلمة للسفير ومناقشات حول الأوضاع الاقتصادية ،وكيفية تعزيز التعأون المشترك ،ولا سيما أن الجمعية تستعد لزيارة هامة إلى بريطانيا فى ألفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، بغرض تنشيط التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمار، خاصة فى مجالات الخدمات الهندسية البترولية والاستفادة من التعليم الإنجليزى قبل الجامعى والجامعى، والاستفادة فى مجال الصحة، ولاسيما أن الجانب البريطانى متقدم فى هذين المجالين بشكل كبير، كما ستركز البعثة التجارية أيضاً على مجال البنية التحتية، بجانب مجال النقل البحرى، وهناك اهتمام من الجانب الإنجليزى بمجال النقل البحرى كثيرا ومحور قناة السويس.