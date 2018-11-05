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"المصرية البريطانية" تستضيف سفير لندن بالقاهرة 14 نوفمبر الجارى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:23 م
"المصرية البريطانية" تستضيف سفير لندن بالقاهرة 14 نوفمبر الجارى المهندس خالد نصير -رئيس جمعية الأعمال المصرية البريطانية
كتب عبد الحليم سالم
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تستضيف جمعية الأعمال المصرية البريطانية «بيبا»برئاسة المهندس خالد نصير ،يوم الأربعاء 14 نوفمبرالجارى ، السفير البريطانى فى مصر جيفرى آدامز، بحضور أعضاء الجميعة ولفيف من رجال الأعمال فى ندوة خاصة .

من المنتظرأن تشهد الندوة كلمة للسفير ومناقشات حول الأوضاع الاقتصادية ،وكيفية تعزيز التعأون المشترك ،ولا سيما أن الجمعية تستعد لزيارة هامة إلى بريطانيا فى ألفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، بغرض تنشيط التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمار، خاصة فى مجالات الخدمات الهندسية البترولية والاستفادة من التعليم الإنجليزى قبل الجامعى والجامعى، والاستفادة فى مجال الصحة، ولاسيما أن الجانب البريطانى متقدم فى هذين المجالين بشكل كبير،  كما ستركز البعثة التجارية  أيضاً على مجال البنية التحتية، بجانب مجال النقل البحرى، وهناك اهتمام من الجانب الإنجليزى بمجال النقل البحرى كثيرا ومحور قناة السويس.

 
وكان المهندس خالد نصير قال  لـ "اليوم السابع" أن جدول أعمال البعثة يتضمن زيارة إلى مدينة مانشيستر ،  لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز واستعراض تطورات الأوضاع البترولية فى مصر، ثم زيارة إلى الغرفة التجارية فى ليفربول ،  والتباحث فى مجال النقل، وفى لندن سنركز على بقية المجالات، ومنها التعليم والمشروعات العملاقة والقومية فى مصر كما سيتم عقد لقاء بدعوة من السفير المصرى الجديد فى لندن ، موضحا أن هناك مساع لإعادة ترتيب الأوراق، والبحث عن الفرص المتاحة وغيرها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لأنها على سبيل المثال كانت تعتمد على مدخلات إنتاج فى أوروبا، وبعد خروجها يمكن دخولنا لتصنيع المدخلات تلك، وهذا الأمر فرصة كبيرة لنا، بغرض المنفعة المتبادلة.
 
 
 
 
 
 
 

 


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جمعية الاعمال المصرية البريطانية

خالد نصير

جيفرى ادامز

السفير البريطانى بالقاهرة




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