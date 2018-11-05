المتهم بسرقة السيارات بالزاوية الحمراء: تخصصت فى سرقة الإكسسوارات والبطاريات

كتب عامر مصطفى

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، فى اتهامه بسرقة السيارات، وذلك بعد سقوطه بسرقة إحدى السيارات أثناء تفقد الحالة الأمنية للمنطقة.

وقال المتهم إنه ارتكاب واقعتى سرقة قبل ذلك، مؤكداً أنه تخصص فى سرقة إكسسوارات السيارات الخارجية، وكذلك سرقة بطاريات السيارات الحديثة، وبيعها على تجار يعرفهم، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، ولمدة أربعة أيام.

كانت البداية عندما ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء تفقد الحالة الأمنية، القبض على "مصطفى.م" 28 سنة، عاطل، وبحوزته مفتاح فك، عقب قيامه بسرقة بطارية من داخل السيارة، بأسلوب "الفك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، فتم تحرير محضر، وطلبت النيابة الاستعلام عن محاضر السرقة فى الفترة السابقة، لاستدعاء أصحابها.