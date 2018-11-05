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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:41 م
خالد صلاح
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الكويت تعلن وقوفها إلى جانب مصر فى مواجهة الارهاب

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:36 م
الكويت تعلن وقوفها إلى جانب مصر فى مواجهة الارهاب شهداء حادث المنيا الإرهابى
أ ش أ
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أكد مجلس الوزراء الكويتى وقوفه إلى جانب مصر فى مواجهة الارهاب ، وتأييدها فى كافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامتها؛ وذلك فى أعقاب الهجوم الإرهابى الآثم الذى استهدف حافلة كانت تقل مجموعة من المواطنين إلى دير الأنبا صمواءيل فى محافظة المنيا.

وأكد مجلس الوزراء الكويتى مجددا - فى بيان صادر اليوم الاثنين ، عقب إجتماعه الأسبوعى، والذى عقد بقاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى ، مؤكدا استنكاره وادانته لهذا العمل الإرهابى الجبان الذى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر.

وفى السياق ذاته، أدان مجلس الوزراء الكويتى الهجومين الانتحاريين اللذين وقعا فى كل من تونس وبلدة خانقين شمال شرق العراق، واللذين أسفرا عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التى تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، وتستهدف أرواح الأبرياء وزعزعة الأمن والاستقرار.


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