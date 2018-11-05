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الكشف على 1207 حالة بقافلة طبية بقرية "شلقان" فى شبين القناطر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:27 ص
الكشف على 1207 حالة بقافلة طبية بقرية "شلقان" فى شبين القناطر قافلة طبية - صورة أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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اختتمت القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بقرية شلقان التابعة لمركز شبين القناطر فعالياتها، حيث تم توقيع الكشف على 1207 حالة تنوعت ما بين أطفال وأشعة وباطنة وجراحة ورمد.

وأكد سيد مراد، مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالقليوبية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القافلة تواجدت بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وشملت تخصصات "الباطنة، والقلب، ونساء وولادة، وأطفال، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وعظام، ومخ وأعصاب، والأشعة والتحاليل"، حيث أن القافلة وقعت الكشف على1207 حالة، على مدار اليومين الماضيين، وتم صرف العلاج اللازم للحالات المرضية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى للمستشفيات لعمل اللازم.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية تقوم بتنظيم تلك القوافل بالتنسيق مع الوزارة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى الأماكن والقرى التى تفتقر للخدمات الصحية.

 


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