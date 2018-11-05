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القبض على 8 متهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية فى البدرشين

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:39 م
القبض على 8 متهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية فى البدرشين مشاجرة بالاسلحة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 8 أشخاص لاتهامهم بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية بسبب خلافات عائلية بالبدرشين، كما تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة فى المشاجرة. 
 
 
وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص. 
 
 
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين أن خلافات أسرية وعائلية نشبت بين عامل وزوجته مما دفع أفراد أسرتها لمناصرتها، حيث تبادل أطراف المشاجرة البالغ عددهم 8 أشخاص إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء دون إصابات. 
 
 
وتمكن النقيب أحمد فايز من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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