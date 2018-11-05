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العقوبات الأمريكية على طهران تدخل حيز التنفيذ

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:25 ص
العقوبات الأمريكية على طهران تدخل حيز التنفيذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب إسلام جمال
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أعلنت الإدارة الأمريكية، أن حزمة العقوبات الجديدةعلى إيران دخلت حيز التنفيذ، وأن العقوبات تطال قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما النفط والبنوك. 

ووفقا لما ذكرته قناة العربية، العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران تطال 700 من الشخصيات والكيانات، وأن الإدارة الأمريكية تعهدت بأن تكون العقوبات على إيران الأشد على الإطلاق.

وتهدف الإدارة الأمريكية للوصول بصادرات النفط الإيرانى إلى المستوى الصفر.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خير إيران بين "التخلى عن نهجها العدائى" و "مواجهة كارثة اقتصادية".

 


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