العراق: الإرهابيون حققوا أهدافا إجرامية قبل تشكيل قيادة عمليات بغداد

أ ش أ

زار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الاثنين، مقر قيادة عمليات بغداد، موضحا خلال الزيارة أن الإرهابيين حققوا أهدافاً إجرامية مهمة قبل تشكيل القيادة.

وقالت قيادة عمليات بغداد - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن قائد عمليات بغداد وهيئة اركان القيادة استقبلوا، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدى فى مقر القيادة، موضحا أن قائد العمليات قدم إيجازا عن عمل القيادة فى المجالين الأمنى والإنسانى والإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية.

ونقل البيان عن عبد المهدى قوله، قبل تشكيل القيادة تمكنت العصابات الإرهابية من تحقيق أهداف إجرامية مهمة وكنا نقدم التضحيات الكبيرة، مضيفا ، لعلها فقط قيادة عمليات بغداد استطاعت أن تصل بالأمن فى بغداد إلى هذا المستوى من الاستقرار والانخفاض الكبير فى العمليات الإرهابية، واشعر بالفخر الكبير بما حققته القيادة.