الضباب الدخانى يطبق على العاصمة الهندية وارتفاع مستويات التلوث

رويترز

تدهورت نوعية الهواء بشدة اليوم الاثنين فى شمال الهند الذى يطبق عليه الضباب بما فى ذلك العاصمة نيودلهى بسبب الطقس السئ وزيادة فى انبعاث الدخان الناتج عن حرق المخلفات الزراعية فى الحقول فى أنحاء المنطقة.

ووصل مستوى جسيمات (بى.إم 2.5)، وهى جسيمات دقيقة يمكنها أن تصل لعمق الرئتين وتسبب مشاكل صحية كبيرة، إلى أعلى من 400 فى معظم أنحاء العاصمة، وفى بعض الأماكن ارتفعت إلى أكثر من 600.

ويبلغ هذا المستوى تقريبا 24 ضعفا من المستوى الموصى به وهو 25 ميكروجراما لكل متر مكعب فى المتوسط ​​خلال فترة 24 ساعة، والذى حددته منظمة الصحة العالمية التى قالت هذا العام إن الهند بها أكثر 14 مدينة تلوثا فى العالم.

وصنفت نيودلهى على أنها سادس أكثر المدن تلوثا.