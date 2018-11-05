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السيسي يوصى بإرسال بيان نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية لجامعة الدول

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:17 م
السيسي يوصى بإرسال بيان نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية لجامعة الدول الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان
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عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديره على الجهد الذى بذله المشاركين فى نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية"، والذى عقد ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وتابع الرئيس السيسى قائلاً:"أسمحوا لى أن أوجه لكم التحية والتقدير وأسجل كل التقدير للجهد المبذول فى هذه النماذج التى اعتبرها فرصة للقائمين على العمل الفعلى أن يستفيدوا من النقاش وورقات العمل والبيان الختامى الذى تم إصداره".

 

واستكمل الرئيس السيسى حديثه: "أتمنى أن نرسل هذه الوثيقة بالتوصيات الصادرة إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى وإلى وزارة الخارجية المصرية باعتبرها أنها جهة معنية بالإعداد لتولى مصر قيادة مصر للاتحاد الإفريقى خلال العام القادم".

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شهد جلسة "نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، حيث أكد الشباب المشارك فى النموذج على ضرورة وضع برامج معينة تجعل إفريقيا متحدة فى كافة المجالات وإحداث تناغم بين التنوع الثقافى الموجود فى القارة السمراء.


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