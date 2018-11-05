السيسي: نحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن احتياجات الدولة المصرية من الفصول تصل إلى 250 ألف فصل، بتكلفة 130 مليار جنيه، للوصول بالكثافة إلى 40 طالبا فى الفصل الواحد.

وأضاف الرئيس خلال إحدى جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن هذا العدد تحد كبير، ولكن التحدى الأكبر منه هو طريقة عمل التشغيل، متابعا:"طيب المدرس والحفاظ عليه وكفاءته هانعملها إزاى؟ وبقولكوا يا مصريين نحلها إزاى؟ ونعملها إزاى؟، وأكمل: "التحدى لازم نكمله للنهاية والقضية لازم نحلها بجد، ولازم الحكومة واحنا كلنا نشوف حل ونعمل 250 ألف فصل، طيب والـ130 مليار، هاقولك كلام صعب، نخصمه من الوزارات كلها، طيب أقول كلام أصعب مش هنطلع علاوة دورية السنة دى للموظفين فى مصر، عاوزين تدوا بلدكم وتبقوا دولة ذات قيمة ولا هندور على البطاطس".