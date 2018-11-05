video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي: نحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:50 م
السيسي: نحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن احتياجات الدولة المصرية من الفصول تصل إلى 250 ألف فصل، بتكلفة 130 مليار جنيه، للوصول بالكثافة إلى 40 طالبا فى الفصل الواحد.

 

وأضاف الرئيس خلال إحدى جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن هذا العدد تحد كبير، ولكن التحدى الأكبر منه هو طريقة عمل التشغيل، متابعا:"طيب المدرس والحفاظ عليه وكفاءته هانعملها إزاى؟ وبقولكوا يا مصريين نحلها إزاى؟ ونعملها إزاى؟، وأكمل: "التحدى لازم نكمله للنهاية والقضية لازم نحلها بجد، ولازم الحكومة واحنا كلنا نشوف حل ونعمل 250 ألف فصل، طيب والـ130 مليار، هاقولك كلام صعب، نخصمه من الوزارات كلها، طيب أقول كلام أصعب مش هنطلع علاوة دورية السنة دى للموظفين فى مصر، عاوزين تدوا بلدكم وتبقوا دولة ذات قيمة ولا هندور على البطاطس".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي مازحا: "التوك توك عمل مشكلة كبيرة.. والناس مبقتش تتحرك".. فيديو

السيسي

منتدى الشباب

العلاوة الدورية

ازمة البطاطس




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة