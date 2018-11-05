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السيسى يلتقى وزير خارجية عُمان ويشيد بمتانة العلاقات مع السلطنة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:46 م
السيسى يلتقى وزير خارجية عُمان ويشيد بمتانة العلاقات مع السلطنة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الاثنين ،  بشرم الشيخ "يوسف بن علوي"، وزير خارجية سلطنة عمان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
 
وقال السفير بسام راضي ،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً  في ذات الوقت التطلع لتعزيز تلك العلاقات مع الجانب العماني في مختلف المجالات بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا المنطقة، منوهاً سيادته في هذا الصدد بالتوازن والحكمة التي تتسم بها السياسة العمانية بقيادة السلطان "قابوس".
 
 
من جانبه؛ ثمن وزير خارجية عمان ، تميز العلاقات المصرية العمانية، وما يجمع الشعبين والبلدين الشقيقين ، من تاريخ ممتد من المودة والتعاون المشترك، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة ومواصلة دفع أطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، لا سيما في ضوء المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر على المستويين الرسمي والشعبي في عمان، ودور مصر الداعم لأمن واستقرار دول الوطن العربي، خاصةً الخليجية.
 
وأوضح "راضى" أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية تضافر الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه وفق الثوابت والمرجعيات الدولية ذات الصلة ، كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

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