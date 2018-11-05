السيسى: مواقع التواصل الاجتماعى تؤثر علينا سلبا بسبب قلة الوعى

كتب ـ محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدول المتقدمة بشعوبها وحياتها تستطيع أن تتعايش مع تحديات السوشيال ميديا ولا تتأثر بها كثيراً، وعلي العكس تماما فإن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر علينا هنا في المنطقة، بسبب قلة الوعي.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تعقيبه في المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان:"مواقع التواصل الاجتماعي : تنقذ أم تستعبد مستخدميها"، أنه يجب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، وعدم تأثيرها علي أمن واستقرار الدول، مؤكداً أن هناك استخدام للشائعات بشكل كبير.

وأكد الرئيس أن الاستخدام غير المتوازن لهذا الأمر له تأثير سلبي، ولا بد من إثارة الشخصية الإنسانية للتعامل مع الواقع بشكل متواصل ومتكامل.