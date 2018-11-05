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السيسى: مواقع التواصل الاجتماعى تؤثر علينا سلبا بسبب قلة الوعى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:05 م
السيسى: مواقع التواصل الاجتماعى تؤثر علينا سلبا بسبب قلة الوعى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب ـ محمد الجالى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدول المتقدمة بشعوبها وحياتها تستطيع أن تتعايش مع تحديات السوشيال ميديا ولا تتأثر بها كثيراً، وعلي العكس تماما فإن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر علينا هنا في المنطقة، بسبب قلة الوعي.
 
وأضاف الرئيس السيسى، خلال تعقيبه في المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان:"مواقع التواصل الاجتماعي : تنقذ أم تستعبد مستخدميها"، أنه يجب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، وعدم تأثيرها علي أمن واستقرار الدول، مؤكداً أن هناك استخدام للشائعات بشكل كبير.
 
وأكد الرئيس أن الاستخدام غير المتوازن لهذا الأمر له تأثير سلبي، ولا بد من إثارة الشخصية الإنسانية للتعامل مع الواقع بشكل متواصل ومتكامل.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد اعداء الانسانية و السلام العالمي

مواقع التواصل الاجتماعي هي الفتنة التي اخبرنا عنها رسول الله من 1440 سنة

احسنت يا سيادة الرئيس السيسي عن تذكير الناس بهذه الفتنة التي اخبرنا عنها رسول الله عليه افضل الصلاة و السلام و علي اهله و اصحابه الكرام من 1440 سنة ان الفتنة سوف تدخل كل بيت .صدق رسول الله

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