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"السيسى" عن العملة الأفريقية الموحدة: حلم يحتاج إلى عمل شاق

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:15 ص
"السيسى" عن العملة الأفريقية الموحدة: حلم يحتاج إلى عمل شاق الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حواره مع الشباب
كتب أحمد سامح - محسن البديوى
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رداً على سؤال حول العملة الموحدة للدول الأفريقية، أنه حلم كبير لكل الدول الأفريقية ويحتاج إلى عمل شاق من جميع الدول فى القارة السمراء، مضيفاً: "أحنا كل ما نتمناه فى الأول وضع حلم أو حلمين نحققهم ثم نتحدث عن اللى بعد منهم.. والأوروبيين لما عملوا اليورو جاء عن طريق مسار طويل من العمل المؤسسى الدقيق على قاعدة علمية واقتصادية ضخمة جداً.. الأمور لا تؤخذ برغباتنا فقط".

 

وتابع السيسى، خلال حوار مفتوح مع الشباب ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، أن المقومات لا تسمح بتنفيذ ذلك فى الوقت الحالى، موضحا أن التجربة الأوروبية أثبتت توحيد العملة بعد 40 عاما من العمل فى القارة الأوروبية، ورغم ذلك هناك توقف ومراجعة الآن لهذا المسار فى أوروبا.

 

وأكد الرئيس المصرى أنه يتمنى وقف نزيف الدم فى أفريقيا أولاً، وتحقيق الاستقرار والأمن فى الدول الأفريقية ومعدل تنمية مناسب للجميع.


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