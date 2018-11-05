السمك البلطى يرتفع نصف جنيه اليوم الاثنين 5-11-2018

أسماء أمين

ارتفع سمك البلطى اليوم الإثنين 5 نوفمبر، بسوق العبور بحيث بلغ سعر كيلو البلطى ما بين 9 - 27 جنيها حسب النوع والحجم وبلغ سعر الفلية البلطى من 30 إلى 70 جنيها.

وارتفع سعر سمك التعابين خمسة جنيهات ليصل من 40 إلى 145 جنيها، ليصل سعر السمك البورى ما بين 24 إلى 38 جنيها للكيلو. وبلغ سعر سمك البياض ما بين 28 إلى 34 جنيها ويصل سعر القراميط من 10 إلى 20 جنيها.

وارتفع سعر المكرونة السويسى جنيهان بحيث بلغ من من 59-67 جنيها والمجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو. وبلغ سعر المكرونة الخليجى من 35- 41 جنيها وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو، وتراجع سعر سمك المرجان 3 جنيهات ليصل ما بين 22 إلى 38جنيها.

وسعر الجمبرى من 125 إلى 325 جنيها حسب النوع والحجم فى حين ارتفع سعر الجمبرى الجامبو من 375 إلى 425 جنيها، وارتفع سعر الجمبرى المجمد ليصل من 125 إلى 165 جنيها وبلغ سعر السبيط من 90 إلى 160 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكابوريا من 30 إلى 120جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 28- 34 جنيها وسمك وقار بلغ سعر الكيلو من 40 إلى 70 جنيها.