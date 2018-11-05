السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل تحت تهديد السلاح بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم " "محمد.ن.ع" 27 سنة حاصل على دبلوم تجارة ، سائق توك توك ، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفل 5 سنوات والتعدى عليه جنسيا أثناء توصيله من الحضانة الى منزله وتهديده بسلاح أبيض ، صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

تعود أحداث الواقعة الى عام 2018 بدائرة مركز ساقلتة عندما تلقى رئيس مباحث مركز ساقلتة ، بلاغا من والدة الطفل مفاده التعدى جنسيا على نجلها "خالد.أ" 5 سنوات وهتك عرضه من قبل المتهم حيث أنها اتفقت مع المتهم على توصيل طفلها يوميا الى الحضانة الخاصة به وعودته مرة أخرى للمنزل وفى يوم الحادث قام المتهم فى الطريق العام بخلع ملابس الطفل بالقوة تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزته وتعدى عليه جنسيا وهتك عرضه ، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة أقوال المبلغة بعد عرض الطفل على الطب الشرعى وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالتة الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .