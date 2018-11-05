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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:40 ص
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الزعيم الكورى الشمالى يلتقى الرئيس الكوبى فى بيونج يانج

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:41 ص
الزعيم الكورى الشمالى يلتقى الرئيس الكوبى فى بيونج يانج كيم جونج اون الزعيم الكورى الشمالى
سيول (أ ف ب)
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ألتقى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون، الرئيس الكوبى ميجيل دياز-كانيل فى بيونج يانج وبحثا "مسائل مهمة ذات إهتمام مشترك"، تتعلق بالوضع العالمى كما أفادت وسائل الاعلام الرسمية الكورية الشمالية الاثنين.

وتأتى زيارة الرئيس الكوبى فيما لا تزال المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة متوقفة بعد أيام فقط على فرض واشنطن قيودا اقتصادية جديدة على كوبا.

وعادت العلاقات بين واشنطن وهافانا بشكل كامل فى 2015 بعد أكثر من نصف قرن من العداوة إلا أنها تدهورت منذ وصل الرئيس الأميركى دونالد ترامب إلى السلطة.

وتعد كوبا الشيوعية واحدة بين حلفاء كوريا الشمالية القلة المتبقين، وأفادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية "حصل تبادل لوجهات النظر بالعمق حول مسائل مهمة ذات اهتمام مشترك وتم التوصل الى توافق فى الاراء حول كل القضايا".

وذكرت الوكالة ان الزعيم الكورى الشمالى وزوجته رى سول جو استقبلا الرئيس الكوبى فى مطار بيونج يانج الدولى الاحد حيث نظم له استقبال رسمى وبعده مأدبة عشاء ثم حضر معهما حفلا خاصا للترحيب به.

وتولى دياز-كانيل الحكم فى إبريل فى إطار عملية انتقالية تاريخية للسلطة فى الجزيرة الكاريبية خلفا لراوول كاسترو الذى تسلم الرئاسة بدوره من شقيقه فيدل، أب الثورة الكوبية عام 1959.

 

 


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كوريا الشمالية

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بيونج يانج




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