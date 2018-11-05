"الزراعة" منح شهادة الأيزو للمعمل المركزى للمبيدات حتى 2021

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، عن حصول المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بمركز البحوث الزراعية ، على استمرار تجديد منح هيئة الاعتمادات الفلندية شهادة الايزو 2021 .

وقال الدكتورأشرف المرصفى، مدير المعمل، إن فريق من التفتيش الدولي التابع لهيئة الاعتمادات الفنلدية finas قام بزيارة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية لإجراء أعمال التقييم السنوي علي المعمل وذلك لمتابعة تجديد منح المعمل شهادة الايزو 17025 – 2005 حتي عام 2021 .

وأضاف المرصفى ، أن فريق التفتيش الدولى أطلع على كافة الإمكانيات الجديدة ، والتطورات سواء على مستوي طرق التحليل والأجهزة الجديدة التي دخلت الخدمة مؤخرا لدمجها في نظام الاعتماد بالمعمل ، هذا وقد لاحظ فريق التفتيش الدولي التقدم والتطوير العلمي والفني السريع للمعمل والذي تم تسجيله بتقرير لإعلام وكالة الاعتمادات الفنلدية ، مشيرا الى أن فريق التفتيش الدولى ، أشاد بالكوادر الفنية بالمعمل وأجهزة التحليل الجديدة واستيفاء المعمل لمتطلبات الإدارة وفقا لمعايير الايزو ، وانتهي التقرير الي استمرار تجديد منح الاعتماد للمعمل حتي عام 2021 على أن يتابع ذلك سنويا.