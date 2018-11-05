video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تعلن تأهيل 655 متدربا على برنامج مطبقى المبيدات خلال 30 يوما

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:46 م
الزراعة تعلن تأهيل 655 متدربا على برنامج مطبقى المبيدات خلال 30 يوما الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
عقدت لجنة التدريب للمشتغلين بالمبيدات المنبثقة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية  بوزارة  الزراعة ، اجتماعا لعرض بيان بالدورات التدريبية لمطبقى المبيدات خلال شهر اكتوبر  الماضى حيث وصل عدد المتدربين  والمؤهلين  لبرنامج مطبقى المبيدات  الى 655 متدرب من محافظات دمياط وقنا والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والفيوم  والوادى الجديدوالقليوبية والشرقية.
 
وأشاد  الدكتور  محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات ،  باهمية هذه الدورات فى خلق فرص عمل جديدة والمستهدف فى المستقبل توفير 50000 فرصة عمل لمهنة مطبقة المبيدات بالاضافة للمساهمة الفعالة فى التخلص من مشاكل تطبيق المبيدات .
 
ووافقت اللجنة   على تنفيذ برامج تدريبية للرائدات الصحيات والريفيات والاجتماعيات والزراعيات اللاتى يقمن بتوعية المواطنين اتجاه أخطار المبيدات  ، وايضا تمت الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأحد الشركات  الخاصة العاملة  في  المبيدات   تهدف الى اتاحة فرص تدريبية لطلبة التعليم الفنى الزراعى واكسابهم المهارات الفنية التى تؤهلهم لمو اكبة سوق العمل وتعريفهم بمدى أهمية معنة مطبقى المبيدات صحيا وبيئيا واقتصاديا وكذلك دعم القدرات  للمدارس الثانوية الزراعية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة تنسق مع "التموين" و"الصحة " لمراقبة منتجات اللحوم بالأسواق

"الزراعة" تشكل لجان لفحص زراعات الفاصوليا بمركز أبو المطامير فى البحيرة

صور.. وزير الزراعة يتفقد معهد القطن ويؤكد: ندعمه لاستنباط أصناف عالية الإنتاج

وزارة الزراعة

مطبقى المبيدات

لجنة المبيدات

الثانوية الزراعية




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة