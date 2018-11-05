الزراعة تعلن تأهيل 655 متدربا على برنامج مطبقى المبيدات خلال 30 يوما

كتب عز النوبى

عقدت لجنة التدريب للمشتغلين بالمبيدات المنبثقة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، اجتماعا لعرض بيان بالدورات التدريبية لمطبقى المبيدات خلال شهر اكتوبر الماضى حيث وصل عدد المتدربين والمؤهلين لبرنامج مطبقى المبيدات الى 655 متدرب من محافظات دمياط وقنا والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والفيوم والوادى الجديدوالقليوبية والشرقية.

وأشاد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات ، باهمية هذه الدورات فى خلق فرص عمل جديدة والمستهدف فى المستقبل توفير 50000 فرصة عمل لمهنة مطبقة المبيدات بالاضافة للمساهمة الفعالة فى التخلص من مشاكل تطبيق المبيدات .

ووافقت اللجنة على تنفيذ برامج تدريبية للرائدات الصحيات والريفيات والاجتماعيات والزراعيات اللاتى يقمن بتوعية المواطنين اتجاه أخطار المبيدات ، وايضا تمت الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأحد الشركات الخاصة العاملة في المبيدات تهدف الى اتاحة فرص تدريبية لطلبة التعليم الفنى الزراعى واكسابهم المهارات الفنية التى تؤهلهم لمو اكبة سوق العمل وتعريفهم بمدى أهمية معنة مطبقى المبيدات صحيا وبيئيا واقتصاديا وكذلك دعم القدرات للمدارس الثانوية الزراعية.