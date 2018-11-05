"الزراعة" تشكل لجان لفحص زراعات الفاصوليا بمركز أبو المطامير فى البحيرة

كتب عز النوبى

كلف الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية منطقة شمال الدلتا لمكافحة الآفات، بإعداد تقرير تفصيلي عن الحالة العامة لزراعتها الفاصوليا التى تبلغ مساحتها 287 فدان بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم فحص بعض المساحات، حيث تبين من خلال المعاينة وجود إصابة بالذبابة البيضاء والمن فى بعض الزراعات أدت إلى تجعد الأوراق وجفافها بنسبة خفيفة جدا، وأكد التقرير على أن درجة الإصابة تختلف من محصول لآخر.

وشدد" السباعي" على لجان المرور بالمنطقة بضرورة تدعيم جميع الماموريات المكلفين بها أثناء المرور على الزراعات بالصور الفنية، وإرشاد المزارعين بضرورة الاهتمام بعمليات الري والتسميد مما يساهم في تقليل الإصابة وعدم جذب الحشرات للمحصول واتباع برنامج المكافحة المتكاملة للخضر والفاكهة بداية من إعداد الأرض للزراعة وحتى جني المحصول مما يقلل من درجة الاصابة بالافات

وقال السباعي، أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات لا تألو جهدا فى حماية المحاصيل الزراعية من فتك الآفات الزراعية، والتى تسبب خسائر جسيمة على المحاصيل الزراعية .

وتم إرشاد المزارعين وتوعيتهم بكيفية التعامل مع تلك الحشرات التى تتسبب في انتشار الفيروسات بين المحاصيل وتم امداد المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة لعملية المكافحة في ضوء الاستخدام الأمن والفعال للمبيدات.

يأتي هذا فى إطار توجيهات وتكليفات د عز الدين أبو ستيت - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة متابعة المزارعين، للوقوف على المشكلات التى قد تواجههم وحلها على الفور



فحص زراعات الفاصوليا بمركز أبو المطامير بالبحيرة (1)



فحص زراعات الفاصوليا بمركز أبو المطامير بالبحيرة (2)



فحص زراعات الفاصوليا بمركز أبو المطامير بالبحيرة (3)



فحص زراعات الفاصوليا بمركز أبو المطامير بالبحيرة (4)



فحص زراعات الفاصوليا بمركز أبو المطامير بالبحيرة (5)



فحص زراعات الفاصوليا بمركز أبو المطامير بالبحيرة (6)