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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:09 م
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الروبوت يستحوذ على النصيب الأكبر فى معرض الصين الدولى للواردات

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:23 ص
الروبوت يستحوذ على النصيب الأكبر فى معرض الصين الدولى للواردات افتتاح معرض شنغهاى
شنغهاى (أ ش أ)
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استحوذ عرض "الروبرتات" لكبرى الشركات الصينية والعالمية على نصيب الأسد فى الجناح المخصص للتكنولوجيا الفائقة والحديثة فى معرض الصين الدولى للواردات، والذى افتتح اليوم الاثنين، بمدينة شنغهاى.

وقال ممثل شركة فونك الصينية "إن الشركة تهتم بعرض أفضل التكنولوجيات الحديثة والذكاء الصناعى والتكنولوجيا المتطورة، مشيرا إلى أن الهدف من مشاركتهم هو عرض أفضل إنتاج لهم فى هذا المجال".

وقال ممثل شركة ناشى اليابانية "إن الشركة لها مصانع تنتج الروبرتات فى الصين، مضيفًا إنها تسعى لزيادة مبيعاتها إلى دول أخري.

وبدوره، قال ممثل شركة ليناردو أن الشركة تعرض -فى هذا المعرض- طائرات الهليكوبتر التى تستوردها من إيطاليا، موضحًا أن هذه الطائرات مخصصة للبحث والإنفاد وتقديم المساعدة الطيبة فى أى مكان، مضيفًا "إننا نتوسع فى السوق الصينى لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة".

وتتنافس شركات عديدة من بينها شركة "اتش جى شنغهاى هونج" وشركة "أوكيا"، وشركة "دى ار جروب"، وشركة "فونك"، وشركة ناشى وغيرها من الشركات على أبراز أهم خصائص الروبرتات، والاستخدامات المختلفة لها، كما تعرض شركات آخرى مثل دال وشركة نوكيا التكنولوجيا الحديثة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن شركات آخرى تعمل فى مجال إنتاج الطائرات.

 


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