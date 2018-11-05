الرئيس الكورى الجنوبى: يجب استمرار التحالف مع الولايات المتحدة إلى الأبد

سول (أ ش أ)

أكد الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه- ان، اليوم الاثنين، ضرورة استمرار التحالف بين بلاده والولايات المتحدة إلى الأبد.

وقال مون- خلال لقائه مسئولين عسكرين أمريكيين رفيعى المستوى بمكتبه الرئاسى- "لقد تم تشكيل التحالف الكورى الجنوبي- الأمريكى وسط نيران مدفعية الحرب، غير أنه لم يتوقف عند هذا الحد.. وإنما يتطور لكى يكون تحالفا عظيما يعمل على إرساء السلام فى شبه الجزيرة الكورية، وجلب الأمن والرخاء إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأمر الذى من شأنه أن يقود إلى السلام والاستقرار فى شمال شرق آسيا".

وأضاف الرئيس الكورى الجنوبى- وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن الدولتين أدخلتا تغييرات جذرية خلال العام الماضى، فى إشارة إلى عملية السلام الجارية، التى قادت إلى 3 قمم بين الكوريتين وعقد القمة التاريخية الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأشار الرئيس الكورى الجنوبى إلى أن كوريا الشمالية تحجم عن إجراء الاختبارات النووية والصاروخية، منذ شهر نوفمبر من العام الماضى، كما اتخذت بعض تدابير نزع السلاح النووى.

وأعرب عن تطلعه إلى عقد قمة أمريكية- كورية شمالية ثانية لإحداث تقدم كبير فى عملية نزع السلاح النووي.