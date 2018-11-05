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الرئيس السيسي: الحكومة تسعى سعيا حثيثا لتغيير الواقع فى مصر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:02 م
الرئيس السيسي: الحكومة تسعى سعيا حثيثا لتغيير الواقع فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الحكومة المصرية تسعى سعيا حثيثا لتغيير الواقع فى مصر، ولكن من المهم أن يكون لدينا ثقة فى أنفسنا لإحداث هذا التغيير.

 

وأضاف السيسى، خلال كلمة له بجلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن هناك الكثير يسأل عن التأخير فى تطوير التعليم بمصر، مستكملا: "انتو بتقولوا انتو متأخرين.. لكن كانت الأولويات تحتم علينا الأول أن نوقف الدولة من الانهيار وأثناء هذا كان الدكتور طارق يعمل مع المجموعة المعنية بالتعليم، وأطلقنا فى 2016 بنك المعرفة".


 

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