الرئيس السيسى: مشاكل المنطقة العربية الإسلامية مركبة ومعقدة جدًا

كتب محسن البديوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المشاكل الموجودة بالمنطقة مقعدة بشكل كبير، مضيفا:"أقول ذلك لكل من يطلعون على الواقع بالشرق الأوسط والمنطقة العربية تحديدًا، فمشاكل المنطقة العربية الإسلامية مركبة ومعقدة جدًا وتحتاج لجهود كبيرة".

وأضاف الرئيس، خلال حوار مفتوح مع مجموعة من الشباب بفعاليات اليوم الثانى لمنتدى الشباب العالمى، أن الصراع باليمن ليس داخل اليمن فقط بل بين الحوثيين والسلطة وقد يمتد لصراع بين دول، ويدار على أرض اليمن وقدرتنا لها حدود، ونحن نتمنى انتهاء الصراعات، وقدرة التأثير قدرة مجتمع دولى يجب أن يتصدى لإيجاد حلول للأزمات".