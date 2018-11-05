الدفاع البريطانية تسمح لمواطنى الكومنولث بالإنضمام للقوات المسلحة

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الإثنين تعديل إجراءاتها للسماح للمواطنين الأجانب من دول الكومنولث بالإنضمام إلى القوات المسلحة البريطانية بأعداد كبيرة فى إطار الجهود المبذولة لعلاج النقص الحاد فى أعداد المنضمين للجيش البريطاني.

وقامت وزارة الدفاع بمراجعة متطلبات الإقامة على أمل اجتذاب 1350 جنديا إضافيا سنويا إلى الجيش والبحرية والقوات الجوية.

ولا تزال هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 8200 جندى لملء أكبر نقص فى الجيش بدوام كامل، وفقا لتقرير صادر عن مكتب المراجعة الوطنية.

وتنص سياسة وزارة الدفاع الجديدة على أنه يمكن للمتقدمين من الدول بما فى ذلك الهند وأستراليا وكندا وفيجى الإنضمام للجيش البريطانى دون الإلتزام بالعيش فى المملكة المتحدة.

ومنذ عام 2013 ، اضطر مجندو الكومنولث إلى إثبات أنهم عاشوا فى المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية قبل الإنضمام للجيش.