"الداخلية" تضبط 8 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 8 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 445 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.