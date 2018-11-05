الداخلية تضبط سلاح ومخدرات فى حملات أمنية بأسيوط

نجحت مديرية أمن أسيوط فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة وآخر بحوزته سلاح نارى فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية.

وتمكنت مباحث قسم شرطة ثان أسيوط من ضبط حداد - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط .. وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع) وبمواجهته أعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وضبط شخص أخر مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط وبحوزته 138 قرص مخدر، مبلغ مالى قدره (2545 جنيه)، هاتف محمول) وذلك أثناء إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته أعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، واستخدام الدراجة النارية فى عملية النقل والترويج .