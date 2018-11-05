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الجيش اليمنى يسيطر على مستشفى 22 مايو ويلاحق الميليشيات فى الحديدة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:41 م
الجيش اليمنى يسيطر على مستشفى 22 مايو ويلاحق الميليشيات فى الحديدة اليمن
أ ش أ
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سيطر الجيش اليمنى، اليوم الاثنين، على مستشفى 22 مايو، فيما تدور حرب شوارع فى حى 7 يوليو لملاحقة ميليشيات الحوثيين بالحديدة.

وذكرت مصادر يمنية - فى تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن قوات الجيش تواصل خوض معارك ضارية فى عدة محاور مع الميليشيات وسط استمرار تقدمها الميداني، وانهيارات كبيرة تشهدها صفوف الحوثيين، مؤكدة أن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى فى صفوف مقاتليها ، علاوة على تدمير الكثير من المعدات القتالية التابعة لها.

كما أحكمت قوات الجيش سيطرتها على دوار "يمن موبايل" القريب من صوامع ومطاحن البحر الأحمر واستعادت السيطرة على كلية الهندسة.


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قوات الجيش اليمنى

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