الجيش اليمنى يسيطر على مستشفى 22 مايو ويلاحق الميليشيات فى الحديدة

سيطر الجيش اليمنى، اليوم الاثنين، على مستشفى 22 مايو، فيما تدور حرب شوارع فى حى 7 يوليو لملاحقة ميليشيات الحوثيين بالحديدة.
وذكرت مصادر يمنية - فى تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن قوات الجيش تواصل خوض معارك ضارية فى عدة محاور مع الميليشيات وسط استمرار تقدمها الميداني، وانهيارات كبيرة تشهدها صفوف الحوثيين، مؤكدة أن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى فى صفوف مقاتليها ، علاوة على تدمير الكثير من المعدات القتالية التابعة لها.
كما أحكمت قوات الجيش سيطرتها على دوار "يمن موبايل" القريب من صوامع ومطاحن البحر الأحمر واستعادت السيطرة على كلية الهندسة.
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