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الجيش العراقى يدمر مستودعا للمواد الغذائية خاص بداعش فى الأنبار

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:00 ص
الجيش العراقى يدمر مستودعا للمواد الغذائية خاص بداعش فى الأنبار عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أفاد مركز الإعلام الأمنى العراقى، الأحد، تدمير مستودع كبير للمواد غذائية لتنظيم داعش الإرهابى وإتلاف التجهيزات الموجودة فيه بمحافظة الأنبار.

ذكر المركز - فى بيان أوردته قناة ( العراقية) الإخبارية - أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى اللواء 41 الفرقة العاشرة تمكنت من الوصول إلى مستودع كبير للمواد الغذائية لتموين التنظيم فى وادى حبينية بمنطقة العويسات بالرمادى – الانبار".

وأضاف البيان، أن المستودع يضم تجهيزات غذائية متنوعة تستخدم لإعاشة الإرهابيين فى أوكارهم، لافتا إلى تدمير المستودع وإتلاف التجهيزات الموجودة فيه.

 


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