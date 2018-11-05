الجيش العراقى يدمر مستودعا للمواد الغذائية خاص بداعش فى الأنبار

بغداد أ ش أ

أفاد مركز الإعلام الأمنى العراقى، الأحد، تدمير مستودع كبير للمواد غذائية لتنظيم داعش الإرهابى وإتلاف التجهيزات الموجودة فيه بمحافظة الأنبار.

ذكر المركز - فى بيان أوردته قناة ( العراقية) الإخبارية - أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى اللواء 41 الفرقة العاشرة تمكنت من الوصول إلى مستودع كبير للمواد الغذائية لتموين التنظيم فى وادى حبينية بمنطقة العويسات بالرمادى – الانبار".

وأضاف البيان، أن المستودع يضم تجهيزات غذائية متنوعة تستخدم لإعاشة الإرهابيين فى أوكارهم، لافتا إلى تدمير المستودع وإتلاف التجهيزات الموجودة فيه.