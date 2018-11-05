الجزائر تشارك فى المؤتمر الـ41 للاتحاد البرلمانى الافريقى بنيجيريا

الجزائر /أ ش أ/

يشارك وفد برلمانى مشترك بين غرفتى البرلمان الجزائرى (مجلس الامة والمجلس الشعبى الوطنى)، فى الدورة الـ 73 للجنة التنفيذية، والمؤتمر الـ41 للاتحاد البرلمانى الافريقى، المزمع عقدهما ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى ال9 من نوفمبر بالعاصمة النيجرية بأبوجا.

وقال بيان لمجلس الأمة، أن جدول أعمال هذه الاجتماعات يتضمن عدة مواضيع من بينها "مناقشة دور البرلمانات فى مكافحة الارهاب والعصابات المسلحة والجريمة المنظمة فى افريقيا وتعزيز الاستثمار الخاص كعامل رئيسى فى التنمية الاقتصادية فى افريقيا الى جانب تعزيز تعليم البنات كوسيلة لمكافحة الزواج المبكر فى افريقيا".

وستشهد هذه الدورة التى يشارك فيها عن مجلس الامة نائب رئيس المجلس رئيس الوفد الطاهر كليل وأعضاء المجلس السعيد كاشا وعائشة باركى ونور الدين بلطرش، وعن المجلس الشعبى الوطنى النائبين بلقاسم سلاطنية وفتيحة برحو، انتخاب أمين عام جديد للاتحاد البرلمانى الافريقي