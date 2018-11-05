video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تشارك فى المؤتمر الـ41 للاتحاد البرلمانى الافريقى بنيجيريا

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:00 ص
الجزائر تشارك فى المؤتمر الـ41 للاتحاد البرلمانى الافريقى بنيجيريا عبد القادر مساهل وزير الخارجية الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/
إضافة تعليق

يشارك وفد برلمانى مشترك بين غرفتى البرلمان الجزائرى (مجلس الامة والمجلس الشعبى الوطنى)، فى الدورة الـ 73 للجنة التنفيذية، والمؤتمر الـ41 للاتحاد البرلمانى الافريقى، المزمع عقدهما ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى ال9 من نوفمبر بالعاصمة النيجرية بأبوجا.

وقال بيان لمجلس الأمة، أن جدول أعمال هذه الاجتماعات يتضمن عدة مواضيع من بينها "مناقشة دور البرلمانات فى مكافحة الارهاب والعصابات المسلحة والجريمة المنظمة فى افريقيا وتعزيز الاستثمار الخاص كعامل رئيسى فى التنمية الاقتصادية فى افريقيا الى جانب تعزيز تعليم البنات كوسيلة لمكافحة الزواج المبكر فى افريقيا".

وستشهد هذه الدورة التى يشارك فيها عن مجلس الامة نائب رئيس المجلس رئيس الوفد الطاهر كليل وأعضاء المجلس السعيد كاشا وعائشة باركى ونور الدين بلطرش، وعن المجلس الشعبى الوطنى النائبين بلقاسم سلاطنية وفتيحة برحو، انتخاب أمين عام جديد للاتحاد البرلمانى الافريقي

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل إرهابى فى كمين نصبه الجيش الجزائرى بولاية سكيكدة

الجزائر

أخبار الجزائر

الاتحاد البرلمانى الافريقى

نيجيريا




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة