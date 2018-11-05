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التعليم: مبادرة "أولادنا فى عنينا" تنقذ 952 تلميذا من الأنيميا والسكرى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:01 م
التعليم: مبادرة "أولادنا فى عنينا" تنقذ 952 تلميذا من الأنيميا والسكرى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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واصلت مبادرة "أولادنا فى عنينا" للكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكري لأطفال المدارس، عملها بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد، وبرعاية وزارة التربية والتعليم.

وصرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أنه تم الكشف على 952 تلميذ بمدرسة مطول الإبتدائية بقرية مطول مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وعن أمراض العيون تم صرف 335 عبوة أدوية، وتحويل 3 حالات يحتاجون تدخلات جراحية بالعيون، وعدد 93 تلميذ تم عمل قياس نظارة طبية لهم خلال القافلة، وعن تحاليل السكر والأنيميا سجلت القافلة ارتفاع في مستوي السكر ل 5 حالات، و113حالة أنيميا تم صرف علاج لهم يكفي لمدة شهر وسيستمر العلاج لمدة 3 شهور تحت المتابعة

وأضاف عبد الفتاح أن "أولادنا في عنينا" تنطلق بمدارس الفيوم بدعم ورعاية من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يحرص الوزير على متابعة كافة أعمال المبادرة ونتائجها، وتوفير كافة سبل الدعم للمبادرة والقائمين عليها لمواصلة عملها في الكشف عن أمراض الانيميا والسكري والعيون للحافظ على صحة تلاميذ مدارس مصر.

واشار عبد الفتاح أن المبادرة كشفت على 67 من العمال والمدرسين، إيمانا بأهمية خلق بيئة تعليمية صحية خالية من الأمراض التي قد تكون سبب من أسباب التسرب من التعليم، مشيرا إلى أن المبادرة تتكفل بالكشف وتوزيع القطرات العلاجية لأمراض العيون وكذلك أدوية علاج الأنيميا والنظارات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان تماما وتحت إشراف مجموعة من كبار أطباء العيون وأخصائي الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعي.

 

 


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