التعليم تعد أولياء أمور طلاب مركز دروس خصوصية بإغلاقه وفحص الشهادات

كتب محمود طه حسين

التقى أولياء أمور طلاب مدرسة الوزير التابعة لإدارة دار السلام التعليمية عدد من قيادات الوزارة، على رأسهم خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات واللواء أكرم النشار مستشار للخطط الاستراتيجية، وأحمد جمعة من الإدارة العامة للتعليم الخاص لعرض مشكلتهم.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ اليوم السابع " إن قيادات الوزارة استمعت لأولياء الأمور وطالبتهم بترك شكوتهم لبحثها.

وأشارت المصادر، إلى أن المدرسة التى شكا منها أولياء الأمور هى عبارة عن سنتر وسيتم تطبيق الضبطية القضائية عليه واغلاقه بشكل كامل وفحص شهادات الطلاب لمعرفة مدى قانونيتها والاختام الموجودة عليها.

وكان أولياء طالبوا بإنقاذ أبنائهم من نصب المدرسة عليهم بعد اكتشاف عدم تسجيل أبنائهم فى كشوف الإدارة التعليمية أو المدرسة، ومحاسبة المسئولين عن الواقعة.