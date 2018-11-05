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التعليم تعد أولياء أمور طلاب مركز دروس خصوصية بإغلاقه وفحص الشهادات

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:51 م
التعليم تعد أولياء أمور طلاب مركز دروس خصوصية بإغلاقه وفحص الشهادات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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التقى أولياء أمور طلاب مدرسة الوزير التابعة لإدارة دار السلام التعليمية عدد من قيادات الوزارة، على رأسهم خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات واللواء أكرم النشار مستشار  للخطط الاستراتيجية، وأحمد جمعة من الإدارة العامة للتعليم الخاص لعرض مشكلتهم. 
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ اليوم السابع " إن قيادات الوزارة استمعت لأولياء الأمور وطالبتهم بترك شكوتهم لبحثها. 
 
وأشارت المصادر، إلى أن المدرسة التى شكا منها أولياء الأمور هى عبارة عن سنتر وسيتم تطبيق الضبطية القضائية عليه واغلاقه بشكل كامل وفحص شهادات الطلاب لمعرفة مدى قانونيتها والاختام الموجودة عليها.
 
وكان أولياء طالبوا بإنقاذ أبنائهم من نصب المدرسة عليهم بعد اكتشاف عدم تسجيل أبنائهم فى كشوف الإدارة التعليمية أو المدرسة، ومحاسبة المسئولين عن الواقعة.

وأكد العشرات من أولياء الأمور خلال تواجدهم أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، برد المبالغ المالية التى سددوها للمدرسة وتسكين أبنائهم على مدارس بديلة توفرها الوزارة لهم، موضحين أنهم دفعوا مصاريف وصلت إلى 3000 جنيه.

وردد أولياء الأمور  هتافات منها عايزين حق ولادنا، مؤكدين أن هناك ما يقرب من 300 طالب وطالبة غير مسجلين وتم التعامل مع أوراقهم بختم مزور، مشددين على أنهم حرروا محاضر فى النيابة والقسم ضد المدرسة.

 


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