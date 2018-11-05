التعليم تتيح الموقع الإلكترونى للوزارة لتحديث بيانات المرشحين للعمل بالثانوية

كتب محمود طه حسين

وافق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إتاحة الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، لتحديث وتسجيل بيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسى الحالى، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة، فى إطار الاستعداد الجيد والمبكر لعقد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019.



وفى سياق متصل أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، أن موافقة الوزير على إتاحة الموقع الرسمى للوزارة مبكراً هذا العام تأتى فى إطار الحرص على تسجيل أكبر عدد من شاغلى الوظائف المناسبة للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الإمتحان، وكذا رؤساء مراكز توزيع كراسة الإمتحان، لإتاحة متسع من الوقت لإختيار أفضل الكوادر الفنية المتميزة من بين المرشحين المتقدمين للمشاركة فى أعمال الإمتحانات.



وتهيب الوزارة بالمعلمين المرشحين للاشتراك بالأعمال سالفة الذكر بمراجعة البيانات الخاصة بهم وسحب إستمارات الترشيح بالعمل بتلك الوظائف – كل على حسب وظيفته- ولن يتم الالتفات لأى استمارة تقدم يدوياً، نظراً لأن الندب يتم عن طريق الحاسب الآلى تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين.



وعلى جانب آخر وفى إطار الإعداد لعقد إمتحانات أبنائنا فى الخارج للعام الدراسى الحالى والتى تنظمها وتشرف عليها الوزارة، أعلن حجازى أنه سيتم فتح الموقع الرسمى للوزارة خلال يوميى الأربعاء والخميس الموافقين 28 و 29 من شهر نوفمبر الجارى لإتاحة فرصة التقدم للعاملين بالتربية والتعليم من الراغبين فى المشاركة بأعمال الامتحانات للعمل كأعضاء لجنة النظام والمراقبة فى طباعة استمارة التقدم التى سيتم إعلانها عبر موقع الوزارة وإستيفاء البيانات المطلوبة بها وتقديمها مع صورة بطاقة الرقم القومى بإدارة أبنائنا فى الخارج( بمقر الإدارة العامة للإمتحانات خلال يومى الأحد والإثنين الموافقين 2 و 3 من شهر ديسمبر القادم إعتباراً من الساعة الواحدة ظهرأً وحتى الساعة الرابعة عصراً.



وأكد حجازى على ضرورة أن يكون المتقدم للمشاركة فى العمل بلجنة النظام والمراقبة من غير المشاركين فى العمل بأى لجان أخرى تتعارض مع توقيت العمل بلجنة النظام والمراقبة، وأن يكون من ضمن العاملين المسكنين على درجات مالية بديوان عام الوزارة، ويشترط على المتقدم من خارج ديوان عام الوزارة أن يكون من بين العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية، والمدارس بمحافظات: (القاهرة والجيزة والقليوبية).



وأشار خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات إلى أنه سيتم إختيار الأعضاء الجدد للعمل بلجنة النظام والمراقبة لإمتحانات أبنائنا فى الخارج فى ضوء ما ستسفر عنه نتائج الإختبارات المقرر عقدها للسادة المتقدمين بمقر لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفنية التجارية المتقدمة بالقصر العينى أمام كلية الصيدلة.



لتحديث وتسجيل البيانات الدخول على الرابط التالي:



http://www.moe.gov.eg/





