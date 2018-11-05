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التحقيق مع صاحب مطعم يقدم مخلل فاسد مع الوجبات للزبائن بالعجوزة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:11 م
التحقيق مع صاحب مطعم يقدم مخلل فاسد مع الوجبات للزبائن بالعجوزة محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
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تباشر نيابة العجوزة، التحقيق مع مدير مطعم لاتهامه بتجميع كميات من المخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لتقديمها مع الوجبات لرواد المطعم بدائرة القسم. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن مباحث التموين بالجيزة من ضبط " إسلام. ع " مدير مطعم بالعجوزة، لاتهامه بتخزين كميات من المخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتقديمها لرواد المطعم بصحبة الوجبات. 
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمداهمة المطعم تم القبض عليه، وبحوزته 9 براميل من المخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
 
 

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القبض على صاحب مطعم يقدم مخلل فاسد مع الوجبات للزبائن بالعجوزة

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