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البيئة: 2019 تشهد تغيرات جوهرية فى استقرار نظم الشعب المرجانية حول العالم

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:45 م
البيئة: 2019 تشهد تغيرات جوهرية فى استقرار نظم الشعب المرجانية حول العالم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة، بوزارة البيئة، إن عام 2019 ستشهد تغيرات جوهرية فى استقرار نظم الشعب المرجانية، فى واحدة من أكبر مناطق تواجدها، فى أستراليا، و التى تسمى ب " الحاجز المرجاني الأعظم"، نتيجة لتغيرات فى حموضة المياه وارتفاع بدرجات الحرارة.
 
وأضاف سالم، خلال اجتماع بوزارة البيئة، إنه من المتوقع خلال 50 سنة عام لن يكون هناك شعاب مرجانية حول العالم، فى حال استمرار زيادة حموضة المياه فى المحيط الهندى، والمحيطات، لافتا إلى أن هناك توقعات بعدم تأثر منطقة شمال البحر الأحمر، بهذه التغييرات، لطبيعة المنطقة، وأن المياه الموجودة بها يتم وصفها بأنها مياه متحفرة، وبالتالى ستكون الأقل تأثرا.
 
وأوضح أن قسوة الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر، ساعدتها فى التكيف مع التغيرات المناخية، لافتا إلى أن ابيضاض الشعب المرجانية، لم يحدث أنها وصلت إلى البحر الأحمر. 
 
 
 

 


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