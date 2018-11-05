البيئة: المحميات تحافظ على 15% من جميع الكائنات الحية فى مصر

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن مؤتمر التنوع البيولوجى، المقرر عقده فى شرم الشيخ، 13 نوفمبر الجارى، لا يحاسب الدول على أدائها فى الحفاظ على البيئة، بل هو مؤتمر سياسى يناقش آليات عالمية للحفاظ عليها، دون التدخل فى أعمال أى دولة.

وأوضح سالم، خلال اجتماع بوزارة البيئة، أن المحميات الطبيعية، فى مصر تقدر بـ 15% من مساحتها، مشيرا إلى أنها تحمى 15% من مخزون جميع الكائنات، وتعد الضامن لاستقرار النظم البيئية، وتعويض الفاقد من الكائنات الموجودة خارج المحميات الطبيعية، مشيرا إلى أن بعض المحميات مساحتها تصل إلى 48 كيلو متر فى مصر، لكن ذلك ليس مقياس، لافتا إلى أنه فى حال وجود محميات لا يوجد بها خدمات، لا يوجد ما يمنع من التراجع عن تصنيفها كمحيمة.

من ناحيته، قال الدكتور أيمن حمادة، مدير عام إدارة الأنواع والأجناس، بوزارة البيئة، إن مصر حققت قصة نجاح للحفاظ على مسار الطيور المهاجرة، فى منطقة محطة طاقة الرياح بجبل الزيت، وذلك من خلال رادارات يرصد الطيور عند قدومها على بعد 12 كيلو متر، بالإضافة إلى مراقبين يبلغون من خلال اللاسلكى، بقدوم الطيور ليتم إغلاق محطة جبل الزيت.

وأوضح أن مصر تضم ثانى أهم مسار للطيور فى العالم، حيث يمر بها 37 نوع من الطيور الحوامة بإعداد تتراوح من 1،5 مليون إلى 2 مليون طائر، من بينهم النسر المصرى، مؤكدا أن سياحة مشاهدة الطيور مهمة جدا، لكنها مازالت ضعيفة فى مصر.