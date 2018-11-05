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البورصة تقرر إدراج "القاهرة للاستثمار" بالقائمة للأنشطة المتخصصة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:02 م
البورصة تقرر إدراج "القاهرة للاستثمار" بالقائمة للأنشطة المتخصصة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قررت إدارة البورصة المصرية، إدراج الورقة المالية القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالقائمة (أ) للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة، وكذلك قبولها كضمان للتعامل بالهامش حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وذلك اعتباراً من جلسة تداول غدا الثلاثاء.

 

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس مطلع أكتوبر الماضى، عن إتمام الطرح العام لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية فى البورصة المصرية، وذلك فى عملية بلغت قيمتها الإجمالية 1.244 مليار جنيه.

 

وتعد شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة قطاع خاص متخصصة فى تقديم باقة شاملة من الخدمات التعليمية فى مصر، وذلك من خلال 19 مدرسة تخدم أكثر من 24 ألف طالب اعتبارًا من العام الدراسى 2018. وتقوم الشركة بتشغيل أغلب مدارسها تحت ثلاث علامات تجارية وهى Mavericks، وFutures وRising Stars، والتى تقدم مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما فى ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.


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