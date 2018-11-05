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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:39 ص
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البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.501 مليار دولار

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:37 ص
البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.501 مليار دولار طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى44.501 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2018 مقارنة ب 44.459 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2018 بارتفاع قدره نحو 42 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.


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الاحتياطى الأجنبى

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