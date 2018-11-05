البرمجة لغة العصر.. محمد بن راشد: هدفى الوصول لمليون شاب مبرمج فى 3 سنوات

أكد الشيخ محمد بن راشد، ، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن مبادرة "المليون مبرمج" تهدف إلى الاهتمام بالبرمجة باعتبارها لغة العصر وأهم أداة فى اقتصاد المعرفة.
وقال الشيخ محمد بن راشد: "شهدت اليوم حفلاً للاحتفاء بـ 375 ألف شاب شاركوا معنا في مبادرة "المليون مبرمج".. هدفي الوصول لمليون شاب عربي مبرمج في 3 سنوات.. البرمجة لغة المستقبل.. وأهم أداة في اقتصاد المعرفة .. ونسعى لخلق فرص حقيقية لهم في الاقتصاد العالمي الجديد عبر تمكينهم من مهارات البرمجة".
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