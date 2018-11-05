البحوث الفلكية: كوكب عطارد يصل لأقصى استطالة غدا ويزين أعلى نقطة بالسماء

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن كوكب عطار سيصل غدا الثلاثاء لأقصى استطالة له، حيث يبلغ الكوكب أقصى استطالة له (23.3 درجة من الشمس).

وأكد رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، على أن الكوكب سيصل لأفضل وقت لمشاهدته فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة لأنه سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق فى السماء.

وأشار تادرس، إلى أن السماء ستكون على موعد فى 17 و18 نوفمبر مع شهب الأسديات، وسميت بهذا الاسم لتساقط كمية من الشهب كما لو كانت آتية من برج الأسد، ويصل عدد الشهب إلى 15 شهابا فى الساعة وقت الذروة.