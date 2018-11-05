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الانتخابات الطلابية تدخل مرحلة الطعون بالجامعات.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:04 م
الانتخابات الطلابية تدخل مرحلة الطعون بالجامعات.. اعرف التفاصيل الانتخابات الطلابية - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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دخلت الانتخابات الطلابية بالجامعات، مرحلة الطعون، إذ يتقدم طلاب الجامعات بالطعون على زملائهم المرشحين بالكليات المختلفة ليتم البت فى هذه الطعون حتى بعد غد الثلاثاء لتعلن الجامعات القوائم النهائية للطلاب المرشحين لهذه الانتخابات الطلابية يوم الأربعاء المقبل.

وتبدأ الجولة الأولى من انتخابات لجان الكليات ، حيث يتم انتخاب أعضاء اللجان من خلال انتخاب عضوين اثنين فى كل لجنة للفرقة الواحدة وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر، والإعادة فى اليوم التالى بالكليات.

وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 15 نوفمبر.


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