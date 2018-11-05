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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:11 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:39 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الاثنين، 17 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية.
وذكر نادى الأسير - فى بيان اليوم - بأن 5 مواطنين اعتقلوا من محافظة جنين، و 4 من عدة أنحاء فى محافظة الخليل، ومواطنين اثنين من بلدتى سلواد وكفر نعمة فى محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى اعتقال مواطن من مخيم قلنديا.
وفى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، بالإضافة إلى اثنين آخرين من بلدة حزما.
ومنعت قوات الاحتلال، صباح اليوم، طلبة مدرسة اللبن الشرقية الثانوية جنوب نابلس، من التوجه إلى مقاعدهم الدراسية.
وأفادت مصادر فلسطينية بتواجد مكثف لقوات الاحتلال على مدخل القرية، الذين أرجعوا الطلبة ومنعوهم من الوصول إلى مدرستهم الواقعة على شارع رام الله ـ نابلس الرئيس.


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