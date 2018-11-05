الإمام الأكبر يوفد وكيل الأزهر لتفقد مصابى حادث المنيا الإرهابى بمستشفى زايد

كتب لؤى على

قام الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، بزيارة مصابى حادث المنيا الإرهابى، مساء اليوم الاثنين، بمستشفى الشيخ زايد التخصيصى، حيث نقل للمصابين تمنيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالشفاء لجميع المصابين، وأن مصر بأكملها تتقاسم الألم الذى أصاب ذوى الضحايا وأحباءهم، وأن صمود المصريين ووحدتهم يمثل الرد الأقوى على تلك العصابات الإرهابية التى تجردت من كل معانى الإنسانية.

ضم الوفد المرافق لوكيل الأزهر كلا من الدكتور محمد أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعددا من وعاظ مجمع البحوث الإسلامية .