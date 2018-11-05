الأربعاء.. اجتماع مجلس إدارة "الشمس بيراميدز" لمناقشة استقالة "شادى شبكشى"

كتب هانى الحوتى

يعقد مجلس إدارة شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، لعرض محضر مجلس الإدارة السابق، والمركز المالى غير المدقق فى 30 سبتمبر لعام 2018 قبل عرضه على مراقبى الحسابات.

كما يناقش المجلس، استقالة شادى فهد شبكشى من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من أول أكتوبر الماضى، وعرض خطاب شركة صن رايز للاستثمارات السياحية والعقارية بتعيين عاطف محمد بدلا منه، بعضوية مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة.

ويناقش الاجتماع، عرض ميثاق مجلس إدارة الشركة، ولائحة عمل اللجان، ولائحة مجلس الإدارة.