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اعرف رسالة بطل العالم فى الاستعراض بكرة القدم لشباب منتدى 2018.. صور وفيديو

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:08 م
اعرف رسالة بطل العالم فى الاستعراض بكرة القدم لشباب منتدى 2018.. صور وفيديو أندرو هندرسون
كتبت ريهام عبد الله
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شارك أندرو هندرسون، بطل العالم فى الاستعراض بكرة القدم والبالغ من العمر 26، فى فعاليات منتدى شباب العالم 2018، بشرم الشيخ، واستعرض مهاراته فى التعامل مع كرة القدم.

وأكد هندرسون شغفه بالرياضة ولعب كرة القدم، وكرة القدم الأمريكية الركبى، قائلاً: "البعض حين يتابعون حسابى عبر مواقع التواصل، يعتقدون أن الرحلة كانت سلسة وسهلة، لكن فى الحقيقة فى وقت ما، أبلغونى أنه لن يمكننى المشى مرة أخرى، بعد تعرضى لإصابة خطيرة فى لعبة الركبى، وأنه لن يمكننى ممارسة الرياضة مرة أخرى".

استعراض اندور
استعراض اندور

 

استعراض بالكرة
استعراض بالكرة

وتابع: "لقد شاهدت فيديو لمهارات كرة القدم، وظننت أنه كم من الرائع إلهام الناس، وإسعادهم عبر عمل خدع بالكرة، انا اتحكم بالكرة وأضعها فوق رأسى، واتحكم بها بقدمى، وكله بالتدريب والممارسة، وأصبحت بطل العالم".

ووجه هندرسون نصيحة للشباب، وهى الثقة فى ذواتهم، وعدم الخوف من أن يكونوا أنفسهم، قائلاً: "كل شخص لديه زاوية خاصة به لرؤية العالم، ويجب أن يكون لديه الثقة بها، يجب أن تكون حقيقيا".

الاستعراض بالكرة
الاستعراض بالكرة

 

اندرو
اندرو

 

بطل العالم فى الاستعراض بالكرة
بطل العالم فى الاستعراض بالكرة
 

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