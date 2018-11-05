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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات المؤسسات

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:55 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات المؤسسات البورصة المصرية
كتب - هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 754.822 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 319 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 55.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.5%، والعرب على 36.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.20% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.79%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 712 ألف جنيه، 378.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية  للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 345.9 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.16% عند مستوى 12720 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% عند مستوى 682 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1711 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.
 
 

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