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اتفاق بين جامعتى طنطا و"صن يان سين" لاستقبال الطلاب الصينين للدراسة بمصر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:35 ص
اتفاق بين جامعتى طنطا و"صن يان سين" لاستقبال الطلاب الصينين للدراسة بمصر توقيع اتفاق مع جامعة "صن يان سين"
الغربية – عادل ضرة
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زار وفد من جامعة طنطا برئاسة الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جامعة "صن يات سين" فى كوانجو بالصين وذلك تعزيزاً للعلاقات مع الجامعات الصينية وجذباً للطلاب الوافدين، ضم الوفد الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية بطنطا، والدكتور عادل أبو زيد عميد كلية الزراعة ومنسق العلاقات الدولية السابق.

وتم خلال الزيارة عقد عدة لقاءات بين الوفد المصرى والوفد الصينى برئاسة الدكتور Chen Chunsheng رئيس جامعة صن يات سين وأستاذ التاريخ بالكلية، وChang Chenguang عميد كلية الدراسات الدولية بالجامعة، وSeid Ma Yanzhe الرئيس والمدير التنفيذى لقسم اللغة العربية ومركز الثقافة العربية، و Zhe Zhang المدير التنفيذى للعلاقات الدولية بالجامعة ، حيث تم بحث استقبال الطلاب الدارسين للغة العربية بالجامعة الصينية لاستكمال دراسة الليسانس لمدة عامين والحصول بعد اجتيازهم فترة الدراسة من الجامعتين شهادة معتمدة، هذا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية لاستقبال الطلاب الصينين لدراسة الليسانس والماجستير بدءً من السنة الدراسية الأولى والحصول على شهادة جامعة طنطا المعتمدة.

كما تم الاتفاق على عقد دورات تدريبية للصينين فى مجال اللغة العربية لغير الناطقين بها لفترة تتراوح من ثلاث أشهر إلى عام كامل بمركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، أيضاً تم  مناقشة إستقبال  الطلاب الصينين للدراسة بالبرامج الخاصة بكلية التجارة كبرنامج نظم معلومات الإدارية BIS والماجستير والدكتوراه المهنية بتخصصاتها المختلفة.

ومن جانبه أكد الدكتور الرفاعى مبارك حرص الجامعة الدائم برئاسة الدكتور مجدى سبع على توفير كافة الامكانيات وتذليل العقبات التى تواجه الطلاب وتوفير بيئة تعلمية جيدة، ووعد "الرفاعي" بلقاء الطلاب الصينين الدارسين بجامعة طنطا.

على جانب أخر، أعلنت الدكتورة نهلة العشماوى عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا عن إقامة معرضاً للكتاب أمام مبنى الكلية بالمجمع الطبى تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة.

وأشارت الدكتورة نهلة العشماوى إلى أن هذه تعد المرة الثالثة التى يتم فيها استضافة معرض الكتاب بكلية الصيدلة منذ بداية العام الجامعى 2018/2019 وذلك ضمن فعاليات الأنشطة الطلابية، حيث تستمر فعالياته حتى يوم  17 نوفمبر الجاري.

 

صيدلة طنطا تنظم معرضا للكتاب (1)

صيدلة طنطا تنظم معرضا للكتاب 

 

صيدلة طنطا تنظم معرضا للكتاب (2)
صيدلة طنطا تنظم معرضا للكتاب 
 
صيدلة طنطا تنظم معرضا للكتاب (3)
صيدلة طنطا تنظم معرضا للكتاب 

 

زيارة د. الرفاعي للجامعة الصينية
زيارة د. الرفاعي للجامعة الصينية

 

 


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