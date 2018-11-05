إصابة 6 أشخاص فى سقوط "أسانسير" عمارة سكنية بالشرقية

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الاثنين؛ إثر سقوط مصعد يستقلونه من الطابق الثالث بعمارة سكنية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بسقوط مصعد من الطابق الثالث بعمارة سكنية بمنطقة "الحناوي" بمدينة الزقازيق.

وعلى الفور، انتقلت 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، فيما تبين سقوط المصعد بسبب زيادة عدد الأفراد الذين استقلوه عن الحمولة المُخصصة.

وتنوعت إصابات المصابين ما بين كدمات وسحجات، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.