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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:41 م
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إصابة فلسطينى فى الضفة الغربية بعدما حاول طعن إسرائيليين

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:14 م
إصابة فلسطينى فى الضفة الغربية بعدما حاول طعن إسرائيليين قوات الاحتلال
أ ف ب
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أعلن الجيش الإسرائيلى الاثنين انه أطلق النار على فلسطينى فى مدينة الخليل فى الضفة الغربية المحتلة وأصابه بجروح بعدما حاول طعن جندى ومدنيين إسرائيليين عند مدخل مستوطنة كريات اربع.

وقال الجيش فى بيان إن "فلسطينيا حاول طعن مدنيين إسرائيليين وجندى عند مدخل مستوطنة كريات اربع فى مدينة الخليل قبل أن يطلق عليه جندى النار ويصيبه".

واضاف الجيش "تم إطلاق النار على المشتبه به وإصابته بجروح" من دون ان يحدد مدى خطورتها. وتابع بيان الجيش "لم تسجل أى إصابات فى صفوف الجنود، وجرى نقل الفلسطينى لتلقى العلاج الطبى ومن ثم تحويله للتحقيق".

وصرحت متحدثة عسكرية لوكالة فرانس برس بأن "المهاجم كان فلسطينيا". وقالت مصادر أمنية فلسطينية فى مدينة الخليل لفرانس برس ان "الفلسطينى المصاب يدعى أحمد عبد الناصر أدعيس (28 عاما) من بلدة بنى نعيم ويعانى من اضطرابات نفسية".

 


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