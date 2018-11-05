إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

كتب سليم على

قرر المحامى العام الأول لنيابات مركز إمبابة وكرداسة، المستشار وليد سراج، إحالة سائق زوجة الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بقتل مواطن سودانى الجنسية عن طريق الخطأ، وإصابة مصرى وزوجته التايلندية وصديقهما التايلندى فى حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو.

وكشفت تحقيقات المستشار إسلام شاكر وكيل نيابة مركز إمبابة وكرداسة، أن سائق سيارة زوجة الفنان محمد رمضان ماركة "كليزلر" يدعى "عبد العزيز. ال"، كان يسير بسرعة قصوى أعلى محور 26 يوليو واصطدم بسيارة أوبر ماركة "هيونداى فيرنا" كان بداخلها 5 أشخاص "السائق ومصرى وزوجته التايلندية وصديقهما تايلندى وسودانى الجنسية" أسفرت عن إصابة 3 أفراد ووفاة الشخص السودانى بعد نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته بنزيف فى المخ، إثر ارتطام رأسه بهيكل السيارة الداخلى، كما أصيبت زوجة محمد رمضان وصديقتها بكسور فى القدمين.

وكانت النيابة قررت فى وقت سابق حبس سائق سيارة زوجة "رمضان" 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل الخطأ، كما قررت التحفظ على السيارتين لفحصهما بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وتبين تحطم سيارة المجنى عليه بالكامل وتهشم كبوت سيارة المتهم، كما قررت أخذ عينه من دم الأخير للكشف عن تعاطيه المخدرات من عدمه، بالاضافة إلى إصدار تصريح بدفن جثة المجنى عليه وتسليمه للسفارة السودانية.