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أول دفعة من قافلة مهاجرين متجهة إلى أمريكا تصل إلى عاصمة المكسيك

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:34 ص
أول دفعة من قافلة مهاجرين متجهة إلى أمريكا تصل إلى عاصمة المكسيك ألاف المهاجرين فى طريقهم للأراضى الأمريكية
رويترز
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وصلت أول دفعة من قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى، فى طريقها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتى أمس الأحد واتخذ أفرادها مأوى مؤقتا فى ملعب لكرة القدم.

وقضى أكثر من ألف مهاجر من دول أمريكا الوسطى يسعون للحصول على حق اللجوء فى الولايات المتحدة فر كثيرون منهم من عنف العصابات أو من مصاعب مالية فى بلادهم الليل فى الملعب حيث وفرت سلطات العاصمة المكسيكية مساعدات طبية ومطابخ لإعداد الطعام.

وقبل انتخابات الكونجرس الأمريكي المقررة غدا الثلاثاء، حذر الرئيس دونالد ترامب مرارا من تقدم القافلة وأمر بإرسال آلاف الجنود إلى الحدود المكسيكية حيث قامت الوحدات بوضع الأسلاك الشائكة مطلع هذا الأسبوع.


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